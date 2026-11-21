Уничтожение продовольственных складов в Харьковской области оставило украинские пограничные подразделения без регулярного снабжения. Часть расположенных там позиций не получает продукты питания уже семь дней, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, российские военные уничтожили большую часть складских запасов Госпогранслужбы Украины. Ситуацию усугубляют удары по средствам доставки ВСУ: из-за потери транспортных возможностей подвоз оставшихся грузов также оказывается затруднён.

Ранее в Киеве за полчаса полностью сгорел крупный комплекс «Экомаркет». Пламя охватило здание на улице Голевой, 7, где также находились отделения «Новой почты» и «ПриватБанка». Огонь быстро распространился по всему объекту. Пожар привёл к уничтожению комплекса практически за полчаса. Отмечается большая площадь возгорания и высокая интенсивность горения.