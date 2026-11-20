Российские войска 20 ноября нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в городе Городня Черниговской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступавших украинской армии.

«В результате ударов поражены логистический центр в населённом пункте Городня Черниговской области, осуществлявший хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих в ВСУ», — заявили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены с применением беспилотных летательных аппаратов. Помимо логистического центра, целями российских военных стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по логистическому центру в Запорожье. По информации Минобороны, 15 ноября объект был поражён в ходе дневной атаки. На его территории, как утверждалось, хранились военные грузы и товары двойного назначения, предназначенные для украинских вооружённых формирований.