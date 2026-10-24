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Опубликовано 24 октября, 12:19

Энергетика, транспорт и площадки дронов: Минобороны раскрыло цели ударов за сутки

МО РФ доложило об ударах по используемым ВСУ объектам энергетики и транспорта

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей новой сводке за 24 октября.

Среди других целей министерство назвало места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В общей сложности в сообщении говорится о поражении целей в 147 районах.

Для ударов военные РФ задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

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Также сегодня, 24 октября, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 украинских беспилотников самолётного типа и пять крылатых ракет.

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Татьяна Миссуми
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