Энергетика, транспорт и площадки дронов: Минобороны раскрыло цели ударов за сутки

Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей новой сводке за 24 октября.

Среди других целей министерство назвало места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В общей сложности в сообщении говорится о поражении целей в 147 районах.

Для ударов военные РФ задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

Также сегодня, 24 октября, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 украинских беспилотников самолётного типа и пять крылатых ракет.