Энергетика, транспорт и площадки дронов: Минобороны раскрыло цели ударов за сутки
МО РФ доложило об ударах по используемым ВСУ объектам энергетики и транспорта
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Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей новой сводке за 24 октября.
Среди других целей министерство назвало места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. В общей сложности в сообщении говорится о поражении целей в 147 районах.
Для ударов военные РФ задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.
Также сегодня, 24 октября, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 украинских беспилотников самолётного типа и пять крылатых ракет.
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