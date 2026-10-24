Минобороны РФ сообщило об уничтожении 1297 беспилотников ВСУ за сутки
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1297 украинских беспилотников самолётного типа и пять крылатых ракет. Об этом 24 октября сообщили в Министерстве обороны РФ в ежедневном отчёте о ходе специальной военной операции.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты крылатая ракета воздушного базирования SCALP производства Франции, четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун» и 1297 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сводке Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на российские регионы в ночь на 24 октября. По информации Минобороны, с 20:00 пятницы до 08:00 субботы средства ПВО перехватили и уничтожили 616 украинских дронов самолётного типа. Атака затронула десятки регионов, включая Московский регион, Крым, Краснодарский край и Татарстан. Беспилотники также сбивали над акваториями Азовского и Чёрного морей.