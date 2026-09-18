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Опубликовано 18 сентября, 20:39

Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Harding Video

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Harding Video

Национальная электроэнергетическая система Кубы в пятницу вновь полностью вышла из строя. Министерство энергетики и горнорудной промышленности карибской республики сообщило о тотальном отключении и запуске протоколов восстановления.

«Произошло полное отключение электросистемы. Задействованы протоколы восстановления», — говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Это уже не первый коллапс за последние месяцы. В июле энергосистема Кубы полностью выходила из строя трижды менее чем за 10 дней, из-за чего практически вся территория страны на долгий период осталась без электричества.

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Ранее Life.ru писал, что страны БРИКС призвали прекратить экономическую блокаду Кубы. В итоговой Делийской декларации, принятой по итогам XVIII саммита объединения, участники заявили о необходимости отменить экономические, торговые и финансовые ограничения в отношении Гаваны в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

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Юния Ларсон
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