Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя

Национальная электроэнергетическая система Кубы в пятницу вновь полностью вышла из строя. Министерство энергетики и горнорудной промышленности карибской республики сообщило о тотальном отключении и запуске протоколов восстановления.

«Произошло полное отключение электросистемы. Задействованы протоколы восстановления», — говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Это уже не первый коллапс за последние месяцы. В июле энергосистема Кубы полностью выходила из строя трижды менее чем за 10 дней, из-за чего практически вся территория страны на долгий период осталась без электричества.

Ранее Life.ru писал, что страны БРИКС призвали прекратить экономическую блокаду Кубы. В итоговой Делийской декларации, принятой по итогам XVIII саммита объединения, участники заявили о необходимости отменить экономические, торговые и финансовые ограничения в отношении Гаваны в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.