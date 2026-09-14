Россия поддерживает стремление Кубы присоединиться к работе в рамках БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о заявлении главы МИД Кубы, согласно которому Гавана стремится стать полноценным участником объединения. При этом Песков уточнил, что конкретные кандидатуры на возможное расширение БРИКС пока не обсуждались.

«В конкретном плане кандидатуры на расширение не обсуждались, но РФ поддерживает стремление Кубы присоединиться к работе в рамках БРИКС», — сказал представитель Кремля.

Куба с 1 января 2025 года имеет статус страны — партнёра БРИКС. Такой формат позволяет государствам участвовать в отдельных мероприятиях объединения, однако не означает полноценного членства.

Ранее сообщалось, что в итоговой Делийской декларации XVIII саммита БРИКС страны объединения призвали отменить экономические, торговые и финансовые ограничения против Кубы в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН. США ввели эти ограничения в 1962 году, и ГА ООН ежегодно принимает резолюции с призывом к их прекращению.