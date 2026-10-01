Энн Хэтэуэй предпочла чемпионство «Никс» второму «Оскару»

Актриса Энн Хэтэуэй призналась, что предпочла бы ещё одно чемпионство любимого баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс» получению второго «Оскара». Неожиданный выбор актриса сделала в эфире The Tonight Show Джимми Фэллона, пишет Variety.

Фэллон предложил Хэтэуэй сыграть в игру Best Thing Ever, в которой ей нужно было выбирать между двумя дорогими для неё вещами. Одной из пар стали ещё одна премия «Оскар» и очередной чемпионский титул «Никс». Актриса заметно замешкалась, но в итоге поставила победу команды выше собственной награды.

Хэтэуэй родилась в Нью-Йорке и давно болеет за «Никс». Во время эфира Фэллон также подарил ей подписанную майку баскетболиста О Джи Ануноби. Команда передала актрисе и корзину с подарками для будущего ребёнка — сейчас Хэтэуэй ждёт третьего малыша.

В этом сезоне поклонники «Никс» в шутку прозвали актрису талисманом команды. 1 мая состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2», где героиня Хэтэуэй появляется в одной сцене со звездой клуба Карлом-Энтони Таунсом. После этого «Никс» выдали серию из 13 побед подряд и добрались до финала НБА.

Первый и пока единственный «Оскар» Хэтэуэй получила в 2013 году. Американская киноакадемия признала её лучшей актрисой второго плана за роль Фантины в фильме «Отверженные».

Летом Энн Хэтэуэй объявила, что ждёт третьего ребёнка. 43-летняя актриса показала поклонникам округлившийся живот, но пол будущего малыша раскрывать не стала.