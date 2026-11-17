За гаданием к нейросети люди нередко идут, когда им тревожно за будущее, а поговорить об этом не с кем, считает психолог Надежда Королёва. По её словам, боту проще задать личный вопрос, он ответит в любое время, не выдаст удивления и охотно согласится с собеседником.

«Мы живём в эпоху массового одиночества: оно затрагивает каждого шестого человека в мире», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Увольняться ли с работы, расставаться ли с партнёром — за такими вопросами может стоять желание переложить решение на кого-то другого. Если совет окажется неудачным, легко сослаться на подсказку ИИ. Со временем такая привычка подрывает доверие к собственным решениям. К тому же в переписке алгоритм может пропустить признаки подавленности.

«Искусственный интеллект не видит реального состояния человека, для него не существует мимики, поз, рефлексов. У него нет интуиции, ощущений и опыта», — предупредила специалист.