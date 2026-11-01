Попытка разрешить семейную ссору с помощью нейросети может только усугубить конфликт. Искусственный интеллект способен давать слишком категоричные советы, подталкивая человека к противостоянию вместо поиска компромисса. Об этом психолог, доктор наук Андрей Зберовский предупредил в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, главная проблема заключается в том, что чат-бот не всегда способен учесть особенности отношений между супругами. Получая информацию лишь от одного участника конфликта, нейросеть может предложить решение, которое не подходит к реальной ситуации.

«При обсуждении конфликтов между мужем и женой или между людьми нейросеть может давать некомпетентные, неправильные советы, которые будут только разжигать конфликт, вбивать клин между мужем и женой», — предупредил Зберовский.

Особенно рискованными психолог считает рекомендации, которые побуждают человека действовать жёстче и не уступать партнёру. Вместо спокойного обсуждения проблемы такие установки способны усилить взаимные претензии и привести к новому витку ссоры.

«Искусственный интеллект может подбадривать человека, говорить ему: «Иди до конца», «Будь жёстче», «Настаивай». Соответственно, ситуация будет ухудшаться», — пояснил специалист.

При этом риск чрезмерно соглашаться с пользователем отмечают и исследователи искусственного интеллекта. Некоторые чат-боты склонны подтверждать позицию собеседника даже в ситуациях, когда полезнее было бы предложить альтернативный взгляд. В результате человек может получить дополнительную уверенность в собственной правоте, не разобравшись в причинах разногласий.

Поэтому советы нейросети не стоит воспринимать как окончательное решение семейных проблем. ИИ может помочь сформулировать мысли или посмотреть на ситуацию с другой стороны, но важные решения об отношениях лучше принимать самостоятельно, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированному специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал, почему опасно превращать нейросеть в личного психолога. Специалист Екатерина Орлова предупредила, что чат-боты могут давать неадекватные рекомендации, поскольку не обладают человеческой эмпатией и не способны заменить квалифицированную психологическую помощь. Ещё одним риском она назвала возможную утечку личных данных при обсуждении деликатных вопросов.