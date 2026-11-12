Искусственный интеллект может стать для одиноких пенсионеров не только бытовым помощником, но и своеобразным собеседником, способным частично восполнить недостаток общения. Спрос на такие технологии среди пожилых россиян будет увеличиваться. Об этом газете «Известия» рассказала психолог Ольга Валаева.

Специалист объяснила, что социальная изоляция в преклонном возрасте нередко сопровождается тревожностью, депрессивными состояниями и ухудшением памяти. Некоторые пожилые люди практически целыми днями остаются без общения. В подобных обстоятельствах голосовой ассистент способен стать дополнительным источником эмоциональной поддержки.

«Устройство, которое отвечает и само задаёт вопросы, для них не просто гаджет, а собеседник», — подчеркнула Валаева.

При этом психолог уточнила, что нейросети не смогут заменить родственников и друзей. Однако цифровые помощники способны облегчить повседневные заботы: напомнить о лекарствах, помочь записаться к специалисту или разобраться с бытовыми вопросами. Особенно полезными подобные решения могут оказаться для взрослых детей, ухаживающих за пожилыми родителями.

Российские компании уже внедряют соответствующие разработки. Однако испытания показали, что системы пока допускают ошибки, забывают поручения и не всегда справляются с записью к врачу.

Отдельную опасность представляют неточности в медицинских рекомендациях и возможные утечки персональных данных. Поэтому специалисты настаивают на дополнительной проверке действий нейросетей.

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