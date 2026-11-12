Минцифры России обсуждает введение налогового вычета для малого и среднего бизнеса за использование отечественных сервисов искусственного интеллекта. Предпринимателям могут компенсировать часть расходов на цифровые инструменты, созданные на базе российских ИИ-моделей. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum в Москве.

По словам министра, речь идёт о сервисах, использующих суверенные и национальные модели искусственного интеллекта. Предполагается, что новая мера позволит небольшим компаниям активнее внедрять современные технологии в повседневную работу.

Шадаев уточнил, что размер вычета будет сравнительно небольшим. Однако даже такая поддержка, по его мнению, поможет предпринимателям начать использовать простых ИИ-агентов для решения рабочих задач.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Минцифры по сохранению налоговых льгот для ИТ-отрасли. В октябре Шадаев сообщил, что внесённый правительством проект бюджета не предусматривает пересмотра действующих преференций. При этом ведомство выступило против предложения Минфина ограничить льготы для дочерних ИТ-структур крупных компаний, указав на возможные негативные последствия для экономики.