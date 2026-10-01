ИТ-льготы сохраняются: Глава Минцифры объяснил, что заложено в проекте бюджета

Внесённые правительством в Госдуму проект бюджета и поправки не предусматривают пересмотра условий предоставления ИТ-льгот. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«На этом этапе ничего не планируется. И на текущем этапе правительство внесло соответствующие документы, которые не содержат каких-то положений, пересматривающих условия предоставления этих льгот», — сказал министр в комментарии ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне публикации «Коммерсанта» о предложении Минфина ограничить льготы для дочерних ИТ-структур крупных компаний. По данным издания, ведомство предложило вывести из-под льгот доходы, которые такие организации получают от своих головных компаний.

Шадаев отдельно обозначил позицию своего ведомства по этой инициативе: «Минцифры это не поддерживает».

Таким образом, по словам министра, в уже внесённых правительством документах подобных изменений нет. Его заявление касается текущего проекта бюджета и пакета поправок.

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