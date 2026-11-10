Республиканцы из комитета по надзору Палаты представителей США опубликовали доклад о многочисленных нарушениях при расследовании преступлений финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. Авторы документа пришли к выводу, что ошибки правоохранительных органов и влиятельные связи финансиста позволяли ему годами избегать полноценного наказания. Об этом сообщает Daily Mail.

Доклад подготовлен по итогам 15-месячного расследования, в ходе которого конгрессмены провели 19 интервью и допросов, изучили финансовые документы, а также материалы Министерства юстиции США и архивы Эпштейна.

Председатель комитета Джеймс Комер заявил, что федеральные власти на протяжении десятилетий не обеспечивали должной защиты пострадавших от преступлений финансиста и его сообщницы.

«Эпштейн действовал безнаказанно, пользуясь защитой и поддержкой влиятельных связей и системы правосудия, которая неоднократно подводила своих жертв», — подчеркнул конгрессмен.

Особое внимание авторы уделили событиям 2007 года, когда прокуратура заключила с Эпштейном соглашение об отказе от федерального преследования. В результате финансист признал вину по менее тяжким обвинениям на уровне штата и получил 18 месяцев заключения. При этом ему предоставили возможность регулярно покидать тюрьму для работы, а пострадавших не уведомили о заключённой сделке.

В докладе также раскритиковали действия тюремных сотрудников перед смертью Эпштейна в августе 2019 года. По оценке расследователей, из-за нехватки персонала и нарушений режима финансист почти восемь часов оставался без надлежащего наблюдения.

Отдельные претензии предъявлены банкам и финансовым организациям. По выводам республиканцев, некоторые учреждения не реагировали должным образом на подозрительные операции, несмотря на сведения о преступном прошлом клиента.

Авторы доклада утверждают, что изученные ими материалы не содержат доказательств причастности президента Дональда Трампа к преступлениям Эпштейна и Максвелл. Однако демократы не согласились с выводами коллег. Представитель партии Роберт Гарсия назвал расследование неполным и заявил о необходимости публичных слушаний, в том числе с изучением связей влиятельных людей с финансистом.

Комер призвал Минюст повторно допросить ключевых свидетелей, проверить сообщения о возможной причастности отдельных знакомых и помощников Эпштейна к преступлениям, а также предоставить пострадавшим доступ к документам, касающимся непосредственно их.

Кроме того, республиканцы предлагают принять закон, который не позволит использовать соглашения о неразглашении для ограничения права жертв сексуального насилия рассказывать о пережитом.

Ранее Life.ru сообщал, что демократы готовят новые расследования против Дональда Трампа после победы на выборах в Конгресс. Одним из приоритетных направлений станет дело Эпштейна. Законодатели намерены проверить его связи с влиятельными политиками и предпринимателями, а также выяснить, почему часть документов так и не была опубликована американским Минюстом.