Американский финансист Джеффри Эпштейн, найденный мёртвым в тюремной камере в 2019 году, мог стать жертвой убийства, а не покончить с собой. К такому выводу пришёл судебно-медицинский эксперт Майкл Фриман после изучения ранее не публиковавшихся материалов вскрытия. Об этом сообщает CBS News.

По словам специалиста, характер, расположение и разнообразие повреждений на теле Эпштейна не соответствуют типичной картине самоубийства через повешение. Часть обнаруженных травм, считает он, могла возникнуть в результате физического нападения.

Особое внимание Фриман обратил на следы на шее финансиста. Эксперт обнаружил две отметины от сдавливания, расположенные под разными углами. По его мнению, подобная картина плохо согласуется с официальной версией произошедшего.

Альтернативным объяснением Фриман назвал удушение с помощью тканевой петли, затянутой сзади. На возможную борьбу, по его оценке, указывают также повреждения лица, плеча и спины погибшего.

Судмедэксперт несколько месяцев изучал фотографии и документы, которые ему предоставил брат Эпштейна. Совместно с другими специалистами он подготовил биомеханическую реконструкцию обстоятельств смерти.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре 2026 года патологоанатом Майкл Баден и адвокат Дэвид Шоен представили новые аргументы в пользу версии об убийстве Эпштейна. В документальном фильме ABC они усомнились в официальных выводах следствия. Шоен утверждал, что незадолго до смерти финансист отрицал попытку суицида и намеревался защищать себя в суде. При этом официальной причиной смерти Эпштейна по-прежнему считается самоубийство