Патологоанатом и адвокат нашли доказательства убийства Эпштейна в тюрьме

В новом документальном фильме ABC адвокат Дэвид Шоен и судмедэксперт Майкл Баден представили новые аргументы, которые якобы доказывают, что миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии, был убит в тюрьме, а не покончил с собой. Фильм, премьера которого состоялась 3 сентября на HBO Max, пересматривает обстоятельства его смерти в 2019 году.

Адвокат Шоен заявил, что за девять дней до смерти Эпштейн настаивал на своей невиновности, отрицал попытку суицида и был полон решимости бороться в суде.

«Тот факт, что он хотел бороться с этим делом до последнего дня, говорит мне, что маловероятно, что он покончил с собой», — сказал Шоен, сообщает Daily Mail.

Патологоанатом Майкл Баден, присутствовавший на вскрытии, указал на ключевые аномалии. По его словам, след на шее был горизонтальным. Также он обнаружил три перелома подъязычной кости и щитовидного хряща — травмы, чаще встречающиеся при убийстве посредством удушения.

«За 50 лет работы я никогда такого не видел», — отметил Баден.

В фильме также напоминается о других странностях: камеры наблюдения в коридоре возле камеры Эпштейна не работали, а двое охранников, которые должны были следить за ним, уснули и не проверяли его в течение трёх часов. Официальное заключение — самоубийство, но многие, включая брата Эпштейна и некоторых его жертв, считают иначе.

Ранее федеральный суд США обязал Минюст раскрыть часть материалов по делу Эпштейна, включая документы с именами предполагаемых соучастников и исходные заметки ФБР по нескольким отчётам. Ведомству предписали либо опубликовать сведения, либо отдельно обосновать законность каждого скрытого фрагмента.