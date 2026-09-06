Обещал помочь с учёбой: Жертва Эпштейна из России впервые рассказала, как стала его ассистенткой

Россиянка Юлия Молчанова впервые публично рассказала историю своего знакомства с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым в сексуальной эксплуатации женщин. По данным Wall Street Journal, она стала одной из участниц коллективного иска против банка, который, по мнению истцов, мог игнорировать подозрительные финансовые операции Эпштейна.

Молчанова рассказала, что познакомилась с финансистом в 2011 году во время поездки в Нью-Йорк, когда ей было 22 года. По её словам, Эпштейн сделал ей комплимент на улице и предложил помочь с поступлением в институт моды, поскольку она интересовалась дизайном.

Позже россиянка заявила, что переехала в Нью-Йорк и начала работать ассистенткой финансиста. Она утверждает, что обещанной помощи с обучением не получила, а Эпштейн контролировал её расходы и выплачивал ей около трёх тысяч долларов в месяц.

По словам Молчановой, позже на её имя был открыт банковский счёт, через который Эпштейн проводил крупные денежные операции. Россиянка стала основным истцом в деле против Bank of America, обвиняя финансовую организацию в том, что она якобы не обратила внимания на подозрительные переводы. В результате банк согласился урегулировать иск в досудебном порядке, выплатив 72,5 миллиона долларов, сообщает Wall Street Journal.

История Молчановой стала частью масштабного дела вокруг Эпштейна, которое получило международный резонанс после обвинений финансиста в организации сети сексуальной эксплуатации.

Ранее Life.ru писал, что сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл пытается добиться пересмотра своего 20-летнего приговора. Она заявила, что после публикации новых документов появились обстоятельства, которые, по её мнению, могут повлиять на решение суда. Максвелл была осуждена за участие в преступлениях, связанных с организацией сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.