ЕР лидирует в четырёх из пяти одномандатных округов Самарской области

По предварительным данным ЦИК после обработки первых протоколов, кандидаты «Единой России» занимают первые места в четырёх из пяти одномандатных округов Самарской области на выборах в Госдуму. В Тольяттинском округе лидирует представитель КПРФ Леонид Калашников.

В Самарском округе больше всего голосов на данный момент набрал бывший первый заместитель губернатора региона Александр Фетисов. В Красноглинском округе первое место занимает Герой России Денис Портнягин, в Жигулёвском — депутат ГД Андрей Трифонов. В Промышленном округе лидирует депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин. Исключением стал Тольяттинский округ, где наибольшее число голосов получил депутат ГД от КПРФ Леонид Калашников.

В федеральном избирательном округе представлены десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зелёные» и Партия прямой демократии.

Ранее Центральная избирательная комиссия привела данные, в которых на выборах в Госдуму после обработки четверти протоколов (25,21%) «Единая Россия» набрала 57,04% голосов. КПРФ получает 13,92% голосов. За ЛДПР проголосовали 9,31% избирателей. «Новые люди» набирают 8,01%, «Справедливая Россия» — 5,22%.