ЕР лидирует во всех трёх округах Алтайского края на выборах в Госдуму

«Единая Россия» и её кандидаты занимают первые места во всех трёх избирательных округах Алтайского края на выборах в Госдуму. Об этом сообщил краевой избирком после обработки более половины протоколов в каждом округе.

Среди одномандатников наибольший результат у депутата Госдумы Даниила Бессарабова. В Барнаульском округе № 44 он получает 45,57% после обработки 66,55% протоколов. Его соперник от КПРФ, депутат краевого заксобрания Андрей Чернобай, набирает 16%. Предприниматель Ольга Писанова от «Новых людей» — 7,96%.

В Славгородском округе № 46 вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько набирает 43,42%. Здесь комиссии обработали 74,75% протоколов. Следом идут депутаты заксобрания Людмила Клюшникова от КПРФ и Евгения Боровикова от «Справедливой России». Их результаты составляют 12,36% и 10,38% соответственно.

Депутат Госдумы Иван Лоор лидирует в Бийском округе № 45 с 40,12% после обработки 58,32% протоколов. Представитель КПРФ, депутат краевого парламента Антон Арцибашев, получает 16,3%. Кандидат «Новых людей», депутат Барнаульской гордумы Анна Галицкая, набирает 12,36%.

При голосовании по партийным спискам «Единая Россия» также опережает соперников во всех трёх округах. В Барнаульском её результат составляет 45,1% после обработки 61,06% протоколов. КПРФ получает 18,99%, ЛДПР — 11,5%, «Новые люди» — 10,45%, «Справедливая Россия» — 5,9%.

В Бийском округе комиссии обработали 53,54% протоколов по партийным спискам. У ЕР — 45,61%, у КПРФ — 17,21%. Далее следуют «Новые люди» с 12,58%, ЛДПР с 10,5% и «Справедливая Россия» с 6,33%.

В Славгородском округе после обработки 70% протоколов результат ЕР достиг 46,64%. КПРФ набирает 18,28%, ЛДПР — 11,05%, «Новые люди» — 9,99%, «Справедливая Россия» — 6%. Все приведённые показатели остаются предварительными.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» набирала 71,85% на выборах Госсовета Чувашии восьмого созыва. ЦИК представил эти данные после обработки 0,77% протоколов. Второе место занимала КПРФ с 6,3%, третье — «Новые люди» с 5,23%. ЛДПР получала 4,69%, Партия пенсионеров — 3,08%, «Справедливая Россия» — 2,01%. В Госсовете республики 44 депутатских места. Избиратели выбирают 22 парламентариев по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. В предыдущем созыве работали представители всех шести партий.