ЕР набирает 63,36% после подсчёта первых 1,04% голосов в Астраханской области

«Единая Россия» занимает первое место на выборах в Думу Астраханской области с результатом 63,36%. Это следует из данных онлайн-табло информационного центра ЦИК после подсчёта первых 1,04% голосов.

КПРФ набирает 8,12% и идёт второй. За ней с небольшим разрывом следуют «Новые люди» и ЛДПР — у них 7,89% и 7,56% соответственно. «Справедливая Россия» получает 6,31%, Партия пенсионеров — 3,83%. Эти показатели отражают начальный этап подсчёта и не являются окончательными.

Выборы в областную думу прошли в рамках голосования 18–20 сентября. В эти дни избиратели также выбирали депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральной кампании участвовали десять партий. Впервые голосование на выборах в Госдуму проходило в регионах Донбасса и Новороссии.

Одновременно выборы депутатов состоялись в законодательные собрания 39 регионов. В восьми субъектах жители напрямую выбирали глав, ещё в трёх руководителей определяли региональные парламенты. Всего избирательные кампании охватывали около 23 тыс. мандатов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев оценил выступление партии на выборах в Госдуму по данным экзитпола АЦ ВЦИОМ. Опрос на выходе с участков показал результат партии на уровне 49,4%. Среди участников опроса 14,2% сообщили, что поддержали КПРФ, а 10,7% — ЛДПР. Результат «Новых людей» составил 9,7%, «Справедливой России» — 6,6%. Эти цифры отражали ответы опрошенных избирателей, а не подсчёт бюллетеней комиссиями.