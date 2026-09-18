Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

Президент России Владимир Путин отметил вклад «Единой России» в развитие программы социальной газификации. По его словам, представители партии с самого начала контролировали её реализацию на местах, а предложенные ЕР меры позволили расширить круг участников и поддержку граждан.

В частности, по инициативе партии программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества в границах населённых пунктов. Необходимые для этого законодательные решения принимались при активном участии «Единой России», подчеркнул президент.

«Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», — заявил Путин.

Сейчас газифицированы уже более 400 котельных, медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, для 13 льготных категорий предусмотрены субсидии на приобретение газового оборудования и проведение необходимых работ на земельных участках. Поддержку могут получить в том числе многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, малоимущие граждане, инвалиды первой группы и семьи с детьми-инвалидами.

Путин также сообщил, что газовая инфраструктура страны за последние два десятилетия значительно расширилась. Если в 2005 году она охватывала 40 регионов, то сейчас — уже 73. В предыдущие пять лет практически каждый день к газу подключался ещё один населённый пункт.

К 1 сентября возможность присоединиться к газовым сетям по программе социальной газификации получили 1,62 млн домовладений, более 1,2 млн из них уже подключены. Программа действует бессрочно и будет продолжена во всех регионах страны, включая Сибирь и Дальний Восток.

Ранее Путин поручил расширить социальную газификацию на сельские дома культуры. Напомним, программа действует в России с 2021 года. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков в уже газифицированных населённых пунктах.