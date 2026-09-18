Путин поручил расширить социальную газификацию на сельские дома культуры

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Такое поручение глава государства дал 18 сентября во время запуска новых объектов газификации в регионах.

Программа социальной газификации действует в России с 2021 года. Она предусматривает бесплатное подведение газа до границ участков в уже газифицированных населённых пунктах.

Позднее механизм распространили не только на частные домовладения, но также на образовательные и медицинские учреждения, а затем и на садоводческие товарищества. По данным Кремля, к началу 2026 года газ бесплатно подвели почти к 1,5 млн домовладений, а непосредственно подключили более 1,1 млн. Там же отмечалось, что в рамках расширенной программы уже газифицированы 845 социальных объектов и 361 котельная переведена на газ.

18 сентября Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов социальной газификации в регионах. В Кремле ранее называли эту программу одной из значимых инфраструктурных инициатив, которой активно пользуются граждане.

Ранее Владимир Путин обозначил планы по развитию энергетики Дальнего Востока, включая малые АЭС и расширение газификации. Президент отметил необходимость наращивать энергетическую инфраструктуру региона и использовать разные источники генерации, чтобы обеспечить растущие потребности экономики и населённых пунктов.