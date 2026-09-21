ЕР набрала 44% после обработки 1,90% протоколов в Кировской области

Первые результаты выборов в Законодательное собрание Кировской области вывели «Единую Россию» на первое место — партия получает 44,02% голосов после обработки 1,90% протоколов. Данные приводит ЦИК РФ.

Вторую позицию пока занимает ЛДПР с 18,40%. Далее расположились КПРФ (11,64%), «Справедливая Россия» (8,48%) и «Новые люди» (7,89%). «Партия пенсионеров» получает 5,31% голосов, «Коммунисты России» — 2,34%. Итоговый состав регионального парламента определят 45 мандатов. Из них 15 распределят между партиями по спискам, а ещё 30 разыгрываются в одномандатных округах.

Ранее ЦИК представил данные после обработки 0,77% протоколов на выборах в Госсовет Чувашии восьмого созыва с результатом 71,85%. Вторую позицию занимает КПРФ с 6,3% голосов. «Новые люди» получают 5,23%, ЛДПР — 4,69%. За Партию пенсионеров проголосовали 3,08% избирателей, за «Справедливую Россию» — 2,01%.