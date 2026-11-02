Турция и Южная Корея обсудят возможное участие южнокорейских компаний в строительстве второй турецкой атомной электростанции в провинции Синоп. Эта тема вошла в повестку официального визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сеул, сообщает газета Türkiye.

Сам Эрдоган уже назвал Южную Корею одним из возможных партнёров по проекту. Он подчеркнул заинтересованность Анкары в сотрудничестве с Сеулом.

«Мы придаём большое значение переговорам, которые ведём с Кореей по этому вопросу», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция уже провела предварительные исследования проекта совместно с южнокорейской государственной энергетической компанией KEPCO. При этом решение о выборе партнёра ещё не принято. Анкара продолжает оценивать стоимость будущей электроэнергии, условия финансирования и экономическую выгоду строительства.

Президент Турции прибыл в Сеул 2 ноября. Это его первый визит в Южную Корею за восемь лет. На переговорах с президентом Ли Чжэ Мёном стороны также намерены обсудить сотрудничество в оборонной промышленности, инвестициях и высоких технологиях.

Отдельное внимание уделят торговле. По данным Türkiye, товарооборот между двумя странами в 2025 году достиг 11,4 миллиарда долларов, а теперь Анкара и Сеул рассчитывают увеличить его до 15 миллиардов. Одним из уже действующих совместных проектов остаётся разработка турецкого танка Altay.

Ранее Life.ru рассказывал о строительстве первой турецкой АЭС «Аккую», которую возводит российский «Росатом». Владимир Путин сообщил, что турецкие компании заинтересовались приобретением доли в проекте, и поддержал их инициативу. По словам российского президента, вложения в станцию составляют 25 миллиардов долларов, а её строительство приближается к завершению.