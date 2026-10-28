Путин поддержал выкуп турецкими компаниями доли в АЭС «Аккую»

Турецкие компании выразили готовность выкупить часть доли в атомной электростанции «Аккую», строительство которой полностью финансирует Россия. Москва приветствует интерес местного бизнеса и не возражает против его участия в проекте. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на полях форума Россия — Африка.

По словам российского лидера, общая сумма вложений в строительство первой турецкой АЭС составляет 25 миллиардов долларов. При этом станция возводится по особой модели, предусматривающей не только строительство объекта российской стороной, но и последующее владение им и эксплуатацию.

Путин отметил, что работы на «Аккую» приближаются к завершению. Именно на этом этапе, по его словам, турецкие инвесторы проявили заинтересованность в приобретении части акций станции. Российская сторона относится к такой инициативе положительно.

Возможность продажи доли предусмотрена межправительственным соглашением России и Турции от 2010 года. Согласно его условиям, российская сторона должна сохранить не менее 51% акций проектной компании, а оставшиеся 49% могут быть переданы другим инвесторам. В августе «Росатом» подтверждал готовность рассматривать подобные сделки.

АЭС «Аккую» строится в турецкой провинции Мерсин и станет первой атомной электростанцией страны. Проект включает четыре энергоблока с российскими реакторами ВВЭР-1200. После запуска всех блоков станция сможет обеспечивать около 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке первого энергоблока АЭС «Аккую» к запуску. В сентябре глава «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил, что станция находится буквально в шаге от физического пуска первого реактора.