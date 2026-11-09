Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь обсудить с российским лидером Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. Анкара продолжает дипломатические контакты с Москвой, Киевом и Вашингтоном, рассчитывая добиться прекращения боевых действий. Об этом турецкий президент сообщил журналистам по возвращении из Баку.

Эрдоган напомнил, что неоднократно обсуждал украинский вопрос с Путиным и собирается вернуться к этой теме. На прошлой неделе он также провёл переговоры с Владимиром Зеленским и намерен продолжать диалог с украинской стороной.

«Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с господином Путиным и будем обсуждать снова. С господином [Владимиром] Зеленским, как известно, мы говорили на прошлой неделе и будем говорить вновь. Мы поддерживаем контакты с господином Трампом, европейскими лидерами и всеми вовлечёнными сторонами», — сказал турецкий лидер.

Особое внимание Эрдоган уделил дипломатическим усилиям президента США Дональда Трампа. По его словам, Турция внимательно следит за инициативами Вашингтона и поддерживает действия, направленные на прекращение конфликта.

«Мы прилагаем интенсивные усилия для прекращения этой войны. Мы с признательностью следим за усилиями президента США Дональда Трампа и поддерживаем их. И сегодня мы говорим, что это кровопролитие должно прекратиться», — подчеркнул президент Турции.

Ранее Life.ru сообщал, что Эрдоган подтвердил Трампу готовность Турции содействовать урегулированию на Украине. Во время телефонного разговора 7 ноября турецкий президент выразил надежду на результативность дипломатических усилий и подчеркнул важность расширения контактов как с Москвой, так и с Киевом.