Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал активизировать дипломатические контакты с Россией и Украиной ради прекращения конфликта. Во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом он выразил надежду на положительные результаты переговорного процесса и подтвердил готовность Анкары содействовать урегулированию. Об этом сообщила администрация турецкого президента.

Эрдоган подчеркнул, что важную роль в поиске мирного решения играет поддержание диалога непосредственно с Москвой и Киевом. Турецкая сторона намерена продолжать посреднические усилия и содействовать расширению контактов между участниками конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что Эрдоган намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле. 5 ноября турецкий лидер рассказал журналистам, что уже обсудил с украинской стороной необходимость дипломатического урегулирования, а следующим шагом должны стать контакты с Москвой. Подготовить возможную беседу поручено представителям Анкары, прежде всего министру иностранных дел Хакану Фидану.

Кроме того, 7 ноября Дональд Трамп заявил о прогрессе в контактах с Россией и Украиной и выразил уверенность в заинтересованности обеих сторон в урегулировании. Американский президент сообщил о телефонных переговорах 6 ноября и планах продолжить обсуждение украинского вопроса в ближайшие дни. Вашингтон также готовится к трёхсторонним консультациям в Абу-Даби, намеченным на 10–11 ноября. Предполагается, что переговоры затронут не только прекращение боевых действий, но и вопросы европейской безопасности.