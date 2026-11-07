Американский лидер Дональд Трамп уверен в том, что Россия и Украина заинтересованы в урегулировании конфликта. По словам республиканца, Вашингтон добивается существенного прогресса в работе с обеими сторонами. Об этом он заявил журналистам во Флориде.

«Россия и Украина впервые, я думаю, хотят урегулирования», — сказал глава Белого дома в преддверии переговоров в Абу-Даби.

Трамп подчеркнул, что американская администрация продолжает взаимодействовать с Москвой и Киевом. При этом президент США не уточнил, какие именно изменения в позициях сторон позволяют ему говорить о возросшей готовности к договорённостям.