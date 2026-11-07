Трамп: Россия и Украина впервые готовы к урегулированию конфликта
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Американский лидер Дональд Трамп уверен в том, что Россия и Украина заинтересованы в урегулировании конфликта. По словам республиканца, Вашингтон добивается существенного прогресса в работе с обеими сторонами. Об этом он заявил журналистам во Флориде.
«Россия и Украина впервые, я думаю, хотят урегулирования», — сказал глава Белого дома в преддверии переговоров в Абу-Даби.
Трамп подчеркнул, что американская администрация продолжает взаимодействовать с Москвой и Киевом. При этом президент США не уточнил, какие именно изменения в позициях сторон позволяют ему говорить о возросшей готовности к договорённостям.
Также Дональд Трамп выразил уверенность, что будущие договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта будут масштабными и затронут всю Европу. Кроме того, американский лидер сообщил о телефонных контактах по украинскому урегулированию. Один разговор состоялся в пятницу, 6 ноября, ещё один запланирован на субботу.
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