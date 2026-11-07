Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что будущие договорённости с Россией по урегулированию украинского конфликта будут масштабными и затронут всю Европу. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в штате Флорида.

«Я думаю, что это будет очень большое урегулирование. Я думаю, что оно будет затрагивать всю Европу», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп уже заявлял о подготовке крупного соглашения, которое выйдет за рамки урегулирования конфликта на Украине. По словам президента США, будущие договорённости могут охватить вопросы европейской безопасности. Он также выразил уверенность, что результаты переговоров устроят все заинтересованные стороны.

Кроме того, американский лидер сообщил о телефонных контактах по украинскому урегулированию. Один разговор состоялся в пятницу, 6 ноября, ещё один запланирован на субботу. Кроме того, Трамп анонсировал встречи по этому вопросу на понедельник и вторник, 9 и 10 ноября. Собеседников президент не назвал.

Подготовка дипломатических контактов проходит на фоне предстоящих трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Американская администрация также обсуждает с европейскими партнёрами создание более широкой системы безопасности. В частности, рассматриваются механизмы регулярных консультаций, предотвращения кризисов и снижения риска военной эскалации.

Ранее Life.ru сообщал, что союзники США по НАТО оказались не осведомлены о планах Трампа заключить с Россией масштабное соглашение по европейской безопасности. По информации Politico, американская инициатива вызвала обеспокоенность в европейских столицах. Представители ЕС опасаются, что решения, затрагивающие безопасность континента, могут обсуждаться без их непосредственного участия.