Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским чиновникам не беспокоиться из-за возможных договорённостей Москвы и Вашингтона о безопасности в Европе. Так глава Российского фонда прямых инвестиций отреагировал в соцсетях на публикацию Financial Times о реакции Евросоюза на заявления Джареда Кушнера.

«Европа зря волнуется. Don’t Worry Be Happy (англ. «не волнуйся, будь счастлив» — Прим. Life.ru)», — написал Дмитриев.

Российский представитель сопроводил публикацию скриншотом статьи Financial Times и строчкой из песни американского музыканта Бобби Макферрина Don't Worry Be Happy.

Ранее издание со ссылкой на источники сообщило, что слова Кушнера о возможных соглашениях с участием России застали европейских чиновников врасплох. По данным газеты, страны ЕС выступают против обсуждения новой системы европейской безопасности в рамках мирных переговоров по Украине. В Брюсселе также опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа может заключить соглашение с Москвой без учёта интересов европейских государств.

Причиной для обсуждения стало заявление Кушнера от 6 ноября. В социальной сети X зять американского президента допустил договорённости с участием России, которые предусматривают сохранение каналов связи во время кризисов и повышение прозрачности в военной сфере.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил проведение встречи с Кириллом Дмитриевым. Американский лидер не стал раскрывать содержание переговоров, но сообщил о перспективах крупного соглашения по Украине. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дмитриев ещё не представил Владимиру Путину доклад об итогах поездки. По его словам, на тот момент спецпредставитель продолжал находиться в США, поэтому Кремль не располагал подробной информацией о состоявшейся беседе. При этом Трамп выразил уверенность, что возможные договорённости могут затронуть не только украинский конфликт, но и вопросы европейской безопасности.