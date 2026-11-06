Спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пока не доложил президенту России Владимиру Путину о результатах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Причина в том, что российский представитель ещё не вернулся из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, он пока ещё не вернулся. Поэтому пока ещё не располагаем информацией о деталях», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос об итогах состоявшейся встречи.

Накануне Трамп лично подтвердил переговоры с Дмитриевым, однако раскрывать содержание беседы отказался. При этом президент США выразил уверенность в возможности заключения масштабного соглашения, которое, по его словам, может затронуть не только Украину, но и всю Европу.

Поездка Дмитриева в Вашингтон также была связана с гуманитарными переговорами. Ранее в Белом доме состоялась организованная Меланией Трамп встреча представителей России и Украины, посвящённая итогам временного прекращения огня в Алешках Херсонской области. Российскую сторону представляли Дмитриев и уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, украинскую — глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец.