Предложение США обсудить новую систему безопасности Европы с участием России вызвало тревогу у европейских чиновников. По данным Financial Times, высказывания зятя американского президента Джареда Кушнера стали неожиданностью для представителей Евросоюза.

Источники газеты утверждают, что в европейских столицах опасаются более широкого соглашения между Вашингтоном и Москвой, которое может затронуть интересы стран ЕС без их полноценного участия.

Поводом для обеспокоенности стали слова Кушнера о необходимости учитывать интересы безопасности всех сторон при урегулировании конфликта на Украине. Американская администрация рассматривает возможность договорённостей, выходящих за рамки прекращения боевых действий.

При этом, по информации FT, ряд европейских государств выступает против обсуждения новой архитектуры безопасности в рамках мирных переговоров по Украине. Они считают, что решения, затрагивающие оборону Европы, не могут приниматься без участия самих европейцев.

Представитель Еврокомиссии, имя которого издание не раскрывает, подчеркнул, что Евросоюз должен самостоятельно участвовать в принятии решений по вопросам собственной безопасности.

С похожей позицией ранее выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас. На пресс-конференции в Варшаве она заявила, что в Европе уже существуют НАТО и ЕС, поэтому Брюссель не видит необходимости создавать новую систему безопасности в ходе переговоров с Россией и США.

Разногласия возникли накануне переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Европейские представители стремятся усилить своё влияние на дипломатический процесс, однако единой позиции о формате участия у стран ЕС пока нет.