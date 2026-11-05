После встречи с Зеленским — разговор с Путиным: Эрдоган хочет обсудить урегулирование на Украине
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным урегулирование на Украине
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам по возвращении из Сеула.
Турецкий лидер напомнил, что ранее подробно обсудил дипломатические шаги с Владимиром Зеленским во время его визита в Турцию.
«После этой встречи с Зеленским мы теперь хотим провести переговоры с господином Путиным, чтобы обсудить и российскую сторону вопроса», — сказал Эрдоган.
По его словам, подготовкой контактов займутся турецкие представители, прежде всего министр иностранных дел. Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит усилия для достижения мира путём переговоров.
Ранее Зеленский попросил Эрдогана содействовать организации встречи с Путиным в Турции. В интервью CNN Türk он заявил, что рассчитывает на посредничество Анкары благодаря контактам турецкого президента с Москвой. При этом Зеленский выступил за переговоры на уровне лидеров.