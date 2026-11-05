Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам по возвращении из Сеула.

Турецкий лидер напомнил, что ранее подробно обсудил дипломатические шаги с Владимиром Зеленским во время его визита в Турцию.

«После этой встречи с Зеленским мы теперь хотим провести переговоры с господином Путиным, чтобы обсудить и российскую сторону вопроса», — сказал Эрдоган.

По его словам, подготовкой контактов займутся турецкие представители, прежде всего министр иностранных дел. Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит усилия для достижения мира путём переговоров.