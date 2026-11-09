Россия, США и Китай продолжают обмениваться предложениями по повестке возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры могут затронуть самые разные вопросы и в случае их проведения привлекут внимание всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера о предстоящем саммите в Китае.

«Происходит обмен предложениями по возможной повестке дня. Стороны обмениваются мнениями на этот счёт. Могут быть самые разные вопросы. Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И, конечно же, будет притягивать внимание всех в мире», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил журналистам, что рассчитывает встретиться с российским и китайским лидерами во время поездки в КНР. Среди предполагаемых тем американский президент отдельно выделил денуклеаризацию — вопросы сокращения ядерных вооружений. При этом он подчеркнул, что круг обсуждаемых проблем будет значительно шире.

Возможной площадкой для встречи станет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Однако окончательная договорённость о проведении трёхсторонних переговоров пока не объявлена.

В Кремле ранее объясняли, что интересы участников при формировании повестки не всегда совпадают. Некоторые вопросы, приоритетные для одной страны, могут оказаться неприемлемыми для другой. Поэтому Москве, Вашингтону и Пекину необходимо согласовать темы, которые устроят все стороны.

Москва, Вашингтон и Пекин продолжают обмениваться предложениями по возможной повестке трёхсторонней встречи. Актуальный статус подготовки и что известно о переговорах в Китае — в хабе Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином вопросы ядерного разоружения на саммите в Китае. Американский президент выразил уверенность, что предстоящие переговоры будут интересными.