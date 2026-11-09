Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. Глава Белого дома ожидает, что предстоящие переговоры будут интересными.

«Я отправлюсь в Китай, полагаю, что встречусь с президентом Путиным и председателем Си [Цзиньпином], это будет интересно. Мы будем говорить о многих вещах, включая денуклеаризацию», — сказал глава Белого дома в беседе с журналистами перед вылетом из штата Флорида в Вашингтон.

Ранее Трамп выражал готовность провести совместные переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. Одной из возможных тем он называл сокращение ядерных вооружений. В качестве площадки для трёхсторонней встречи рассматривается саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В Кремле ранее подтвердили, что подготовительная работа по организации переговоров ведётся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сторонам ещё предстоит согласовать повестку встречи. Окончательная договорённость о проведении трёхстороннего саммита пока не объявлена.

Трамп заранее рассказал о намерении встретиться с руководителями России и Китая. Позднее появились новые детали о том, когда состоятся переговоры трёх лидеров в Китае, — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Китай подтвердил контакты по вопросу встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает связь с заинтересованными сторонами. При этом конкретные детали предполагаемых переговоров китайский дипломат не раскрыла.