Китай подтвердил контакты по встрече Путина, Трампа и Си
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Китай поддерживает контакты по вопросу возможной встречи лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом 4 ноября сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин на брифинге в Пекине.
«Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами относительно потенциальной встречи китайских, российских и американских лидеров», — сказала дипломат.
Возможной площадкой для переговоров станет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Он запланирован на 18–19 ноября. Конкретных деталей трёхсторонней встречи Мао Нин не привела.
МИД Китая подтвердил контакты с заинтересованными сторонами по потенциальной встрече трёх лидеров. Что известно о датах, площадке и степени согласования переговоров — собрали здесь.
Ранее Life.ru рассказывал, что Кремль рассчитывает завершить согласование встречи Путина, Трампа и Си в ближайшие дни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны считают такие переговоры полезными, а главную организационную роль играет Китай как принимающая сторона.
В начале ноября Пекин подтверждал лишь дипломатические контакты. Позднее появились новые данные: встреча трёх лидеров на АТЭС: что изменилось, — в обновляемой статье Life.ru.
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