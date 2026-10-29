Эрдоган заявил Трампу о готовности помочь возобновить переговоры РФ и Украины

Турция вновь заявила о готовности подключиться к дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил, что Анкара готова содействовать возобновлению переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента.

По информации администрации Эрдогана, турецкий лидер подчеркнул заинтересованность своей страны в политическом урегулировании конфликта. Анкара намерена поддерживать инициативы, способные вернуть стороны за стол переговоров и приблизить прекращение боевых действий.

Заявление прозвучало на фоне подготовки нового раунда консультаций России, США и Украины. Турецкие власти не уточнили, предлагал ли Эрдоган конкретную площадку для встречи или обсуждал с Трампом возможность проведения переговоров на территории республики.

Впрочем, украинская тема оказалась далеко не единственной в разговоре двух президентов. Эрдоган и Трамп также обсудили развитие двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Особое внимание турецкий лидер уделил предстоящему столетию дипломатических отношений между Анкарой и Вашингтоном, которое будут отмечать в 2027 году. Эрдоган выразил намерение придать сотрудничеству с США дополнительный импульс и расширять взаимодействие по всем направлениям.

Кроме того, собеседники затронули ситуацию вокруг Йемена и Ормузского пролива. Президент Турции сообщил, что государства, присоединившиеся к Мекканскому соглашению о коллективной обороне, внимательно следят за развитием событий в регионе. По его словам, участники объединения прилагают усилия для разрешения возникающих противоречий дипломатическими средствами.

Трамп, в свою очередь, поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днём Республики, который отмечается 29 октября. Американский президент также пожелал успешного проведения предстоящего саммита Организации тюркских государств.