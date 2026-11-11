Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) разрешил бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку свободно передвигаться по территории страны. При этом остальные процессуальные ограничения сохранились. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Решение было принято 10 ноября при рассмотрении ходатайства прокурора о продлении ранее возложенных на Ермака обязанностей. Суд частично удовлетворил обращение и одновременно расширил территорию, по которой экс-чиновник может перемещаться без специального разрешения.

До этого Ермаку разрешалось находиться в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Проезд через другие регионы допускался только транзитом. Адвокаты бывшего главы президентского офиса добивались отмены территориальных ограничений из-за участие в проекте Национальной ассоциации адвокатов Украины по оказанию юридической помощи. Прокурор возразил, что запрет не мешал этой работе, поскольку Ермак выполняет в проекте руководящие функции. Но ВАКС занял сторону защиты.

«По результатам рассмотрения ходатайства следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора, продлил срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей и изменил одну из них, разрешив ему передвигаться по всей территории Украины», — пишет САП.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский суд разрешил Ермаку отказаться от электронного браслета. При этом бывший глава офиса Зеленского оставался обязан являться по вызовам следствия и суда, сообщать об изменении места жительства и соблюдать другие ограничения. Он проходит подозреваемым по делу о легализации имущества, полученного преступным путём. По версии следствия, речь идёт о 460 миллионах гривен (около 828 млн рублей), связанных со строительством элитного коттеджного комплекса «Династия» в посёлке Козин под Киевом.