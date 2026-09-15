Украинский суд разрешил Ермаку снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд Украины вновь смягчил меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Суд разрешил ему снять электронный браслет, сообщила пресс-служба ВАКС.

При этом остальные процессуальные обязанности продлены ещё на 60 дней. Ермак должен являться по требованию следователя, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, а также не покидать ранее определённые населённые пункты.

Кроме того, экс-глава офиса Зеленского обязан оставить у следствия документы для выезда за границу и не общаться с рядом других фигурантов дела.

От электронного контроля суд решил отказаться после заключения независимого медицинского специалиста. По его оценке, дальнейшее ношение устройства может представлять угрозу жизни и здоровью Ермака.

Это уже не первое смягчение ограничений. В августе ВАКС расширил территорию, по которой бывший чиновник может передвигаться без отдельного разрешения.

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве элитного коттеджного посёлка под Киевом. В мае суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 140 млн гривен, после чего необходимую сумму внесли и он вышел из СИЗО.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе ВАКС отказался снимать с Ермака электронный браслет. Тогда Апелляционная палата оставила прежнее решение в силе, несмотря на доводы защиты.