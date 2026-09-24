Эрнст анонсировал второй сезон шоу «Наша новая музыка» на октябрь

Второй сезон музыкального шоу «Наша новая музыка» выйдет на Первом канале уже в октябре 2026 года. Главной особенностью проекта останется поиск не просто исполнителей, а авторов собственных песен. Об этом генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал на конференции Национального рекламного альянса, пишет СМИ 2.

«У нас стартует второй сезон проекта «Наша новая музыка». Он построен не на поиске вокалистов, а, в первую очередь, на поиске авторов. Юрий Бардаш, наиболее успешный продюсер за последние 20 лет на постсоветском пространстве, выступает продюсером и ведущим этого шоу», — заявил Эрнст.

Отбором участников вновь занимается музыкальный продюсер Юрий Бардаш. В первом сезоне заявки на участие подали более 10 тысяч человек, из которых для проекта отобрали 45.

«Наша новая музыка» стартовала на Первом канале 23 мая 2025 года. В каждом выпуске пять участников представляют собственные композиции в разных жанрах — от рока и рэпа до шансона и техно. Каверы правилами проекта не предусмотрены.

Артистов оценивают пять музыкальных экспертов и 55 зрителей в студии. Именно зрительское голосование определяет участника, который проходит дальше. Победитель финала получает возможность выступить с сольным концертом в эфире Первого канала.

Во втором сезоне создатели продолжат искать новые имена и песни, делая ставку именно на авторскую музыку.

Ранее Константин Эрнст на ПМЭФ рассказал, что новая «Фабрика звёзд» будет сильно отличаться от оригинала двадцатилетней давности. В основе перезапуска — противостояние продюсеров старой школы и новой формации: один будет представлять прежнюю «Фабрику», другой — современных музыкантов последнего десятилетия, так что столкнутся два поколения продюсерского мастерства.