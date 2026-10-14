ЕС исключил бизнесмена Михаила Гуцериева из санкционного списка по Белоруссии

Евросоюз исключил российского предпринимателя Михаила Гуцериева из санкционного списка, введённого в связи с ситуацией в Белоруссии. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Тем же документом из перечня исключён белорусский предприниматель Виктор Шевцов. Оба бизнесмена ранее находились под ограничениями, предусматривающими заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС.

Гуцериев попал под санкции Евросоюза по Белоруссии в июне 2021 года. В Брюсселе тогда обосновывали ограничения его деловыми связями в республике и отношениями с президентом Александром Лукашенко. В феврале 2026 года Совет ЕС продлевал этот санкционный режим до 28 февраля 2027-го.

При этом снятие белорусских санкций не означает полного исключения Гуцериева из санкционных списков Евросоюза. В июле 2026 года бизнесмена отдельно внесли в перечень ограничительных мер, связанных с Россией и конфликтом на Украине. В ЕС обосновали это его бизнес-интересами, в частности в нефтегазовой отрасли. Эти ограничения продолжают действовать.

Ранее сообщалось, что Гуцериев выиграл в суде ЕС дело об отмене санкций против него. При этом ограничения продолжили действовать.

Михаил Гуцериев — российский предприниматель, основатель и один из ключевых владельцев промышленно-финансовой группы «Сафмар». Он основал нефтяную компанию «РуссНефть», также его бизнес связан с нефтегазовой отраслью, угольной промышленностью, недвижимостью и другими активами. В 1990-х Гуцериев занимался политикой и был депутатом Госдумы II и III созывов. Помимо бизнеса, известен как меценат и автор песенных текстов.