ЕС не смог собрать 10 военных кораблей для миссии в Красном море

Евросоюз до сих пор не смог собрать необходимые 10 военных кораблей для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Страны объединения обсуждают усиление военно-морской миссии Aspides, однако конкретных договорённостей пока нет. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Каллас рассказала, что несколько государств ЕС выразили готовность предоставить дополнительные корабли. Однако пока речь идёт лишь о предложениях, которые ещё предстоит воплотить в жизнь.

«Если ЕС хочет, чтобы его всерьёз воспринимали в регионе, он должен сделать это», — предупредила глава европейской дипломатии.

Вопрос об усилении миссии ранее поднимала Саудовская Аравия. По словам Каллас, Эр-Рияд призвал европейцев активнее участвовать в защите морских маршрутов, в том числе сопровождать торговые суда через Баб-эль-Мандебский пролив. Брюссель заинтересован в такой работе, но признаёт нехватку возможностей.

Дополнительные четыре корабля для Aspides Евросоюз пытается найти ещё с весны 2026 года. Миссия действует с 2024 года и предназначена для защиты торгового судоходства на фоне угроз со стороны йеменских хуситов. Ещё в сентябре Каллас говорила о необходимости увеличить её состав.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Каллас усилить военно-морскую миссию Aspides. В марте сообщалось, что Евросоюз намерен направить дополнительные корабли для укрепления безопасности в Красном море и прилегающих акваториях.