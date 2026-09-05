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Регион
Опубликовано 5 сентября, 18:41

«ЕС не в лучшей форме»: Пеллегрини назвал главные проблемы Евросоюза

Президент Словакии заявил о проблемах ЕС с экономикой и энергетикой

Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Петер Пеллегрини. Обложка © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Европейский союз столкнулся с экономическими и энергетическими трудностями, которые необходимо решить для сохранения устойчивости объединения. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире программы «Субботние диалоги».

По словам словацкого лидера, ЕС испытывает проблемы с темпами экономического роста, конкурентоспособностью и стоимостью энергоресурсов.

«Европейский союз сейчас не находится в хорошей форме: он сталкивается с низким экономическим ростом, снижением конкурентоспособности, не может справиться с энергетическим кризисом и огромными ценами на энергоресурсы», — сказал Пеллегрини.

Он также обратил внимание на ситуацию с заполнением газовых хранилищ в Европе и заявил, что объединению необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах, чтобы подтвердить свою жизнеспособность. Президент Словакии отметил, что решение этих вопросов должно стать одним из ключевых направлений для дальнейшего развития ЕС.

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Ранее Life.ru рассказывал о позиции Словакии по антироссийским санкциям в Евросоюзе. Братислава выступила против перехода к ежегодному продлению ограничений, из-за чего странам ЕС не удалось согласовать новый порядок их пересмотра.

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Юрий Лысенко
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