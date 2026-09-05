Европейский союз столкнулся с экономическими и энергетическими трудностями, которые необходимо решить для сохранения устойчивости объединения. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире программы «Субботние диалоги».

По словам словацкого лидера, ЕС испытывает проблемы с темпами экономического роста, конкурентоспособностью и стоимостью энергоресурсов.

«Европейский союз сейчас не находится в хорошей форме: он сталкивается с низким экономическим ростом, снижением конкурентоспособности, не может справиться с энергетическим кризисом и огромными ценами на энергоресурсы», — сказал Пеллегрини.

Он также обратил внимание на ситуацию с заполнением газовых хранилищ в Европе и заявил, что объединению необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах, чтобы подтвердить свою жизнеспособность. Президент Словакии отметил, что решение этих вопросов должно стать одним из ключевых направлений для дальнейшего развития ЕС.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции Словакии по антироссийским санкциям в Евросоюзе. Братислава выступила против перехода к ежегодному продлению ограничений, из-за чего странам ЕС не удалось согласовать новый порядок их пересмотра.