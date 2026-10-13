ЕС открыл с Украиной переговоры о членстве ещё по двум блокам

Евросоюз открыл для Украины ещё два переговорных блока, приблизив число действующих направлений обсуждения членства к четырём из шести. О переходе к следующему этапу евроинтеграции сообщили в пресс-службе Совета ЕС по итогам встречи в Люксембурге 13 октября.

Новые переговоры охватывают направления «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост». Они предусматривают постепенное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами сразу в нескольких экономических и социальных сферах.

Первый блок включает девять глав, посвящённых свободному перемещению товаров, услуг, работников и капитала. Киеву также предстоит согласовать правила конкуренции, защиты потребителей, деятельности компаний и финансового сектора.

Второе направление объединяет восемь глав. Речь идёт о налогах, промышленности, цифровизации, образовании, занятости, научных исследованиях и таможенной политике. По каждому из этих вопросов Евросоюз установил контрольные показатели, необходимые для дальнейшего продвижения переговоров.

Ранее стороны уже приступили к обсуждению блоков «Основы» и «Внешние отношения». Таким образом, не открытыми остаются только два направления — «Зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность», а также «Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость».

При этом начало переговоров не означает скорого принятия Украины в ЕС. Брюссель продолжит оценивать выполнение реформ и соответствие европейским стандартам. Для окончательного вступления Киеву потребуется завершить все этапы согласований и получить единогласную поддержку государств объединения.

Ранее Life.ru рассказывал об условиях, которые Венгрия выдвинула Украине для дальнейшего продвижения к членству в ЕС. Будапешт согласился разблокировать два переговорных направления после продвижения законопроекта о восстановлении образовательных прав национальных меньшинств. Венгерские власти намерены контролировать соблюдение гарантий для жителей Закарпатья, включая возможность обучения на родном языке.