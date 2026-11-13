ЕС отправит на переговоры с Россией ту же команду, что летала в Абу-Даби
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Евросоюз утвердил состав делегации, которая будет вести контакты с Россией. В неё войдут те же представители, что участвовали в поездке в Абу-Даби, сообщает AFP со ссылкой на европейский источник.
Соответственно, в группу войдут глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьёрн Зайберт, советник председателя Европейского совета Анна-Мария Бура, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, представитель Италии Фабрицио Саджо и британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Также в неё включат представителя Польши, имя которого пока не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что наиболее приемлемым кандидатом на роль переговорщика от ЕС стал Антониу Кошта. По данным Politico, его поддерживают представители нескольких европейских стран, тогда как назначение Каллас вызывает споры даже внутри объединения.