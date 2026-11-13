Евросоюз утвердил состав делегации, которая будет вести контакты с Россией. В неё войдут те же представители, что участвовали в поездке в Абу-Даби, сообщает AFP со ссылкой на европейский источник.

Соответственно, в группу войдут глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьёрн Зайберт, советник председателя Европейского совета Анна-Мария Бура, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, представитель Италии Фабрицио Саджо и британский советник по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Также в неё включат представителя Польши, имя которого пока не уточняется.