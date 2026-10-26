Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября, 22:51

ЕС попытается привлечь Канаду к кредиту для Украины на €90 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Евросоюз рассчитывает добиться от Канады участия в кредитной программе для Украины на €90 млрд. Этот вопрос планируют обсудить на саммите в Монреале 29–30 октября, однако Оттава пока не дала окончательного согласия. Об этом сообщает портал Rapporteur со ссылкой на проект итогового заявления.

В документе от 23 октября содержится формулировка о том, что участники саммита приветствуют присоединение Канады к программе кредитования Киева. Однако соответствующий пункт заключён в квадратные скобки, что означает отсутствие согласованной позиции сторон. Размер возможного канадского взноса также не указан.

Встречу примет премьер-министр Канады Марк Карни. Евросоюз представят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Речь идёт о кредитной программе ЕС на €90 млрд, рассчитанной на 2026–2027 годы. При этом Киеву потребовалось дополнительное финансирование: главарь киевского руководства Владимир Зеленский запросил ещё €70 млрд на 2027 год сверх уже запланированных европейских выплат.

На предыдущем саммите ЕС лидеры объединения так и не смогли согласовать новые источники финансирования Украины. После этого фон дер Ляйен призвала международных партнёров увеличить свой вклад в поддержку Киева.

Три страны ЕС потребовали освободить их от расходов на новый кредит Киеву
Три страны ЕС потребовали освободить их от расходов на новый кредит Киеву

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия намерена до конца года найти дополнительные €70 млрд для Украины. По данным Politico, Брюссель рассчитывает привлечь к финансированию не только Канаду, но и Великобританию, Японию и США. При этом окончательное решение может быть отложено до 2027 года.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Канада
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar