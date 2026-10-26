ЕС попытается привлечь Канаду к кредиту для Украины на €90 млрд

Евросоюз рассчитывает добиться от Канады участия в кредитной программе для Украины на €90 млрд. Этот вопрос планируют обсудить на саммите в Монреале 29–30 октября, однако Оттава пока не дала окончательного согласия. Об этом сообщает портал Rapporteur со ссылкой на проект итогового заявления.

В документе от 23 октября содержится формулировка о том, что участники саммита приветствуют присоединение Канады к программе кредитования Киева. Однако соответствующий пункт заключён в квадратные скобки, что означает отсутствие согласованной позиции сторон. Размер возможного канадского взноса также не указан.

Встречу примет премьер-министр Канады Марк Карни. Евросоюз представят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Речь идёт о кредитной программе ЕС на €90 млрд, рассчитанной на 2026–2027 годы. При этом Киеву потребовалось дополнительное финансирование: главарь киевского руководства Владимир Зеленский запросил ещё €70 млрд на 2027 год сверх уже запланированных европейских выплат.

На предыдущем саммите ЕС лидеры объединения так и не смогли согласовать новые источники финансирования Украины. После этого фон дер Ляйен призвала международных партнёров увеличить свой вклад в поддержку Киева.