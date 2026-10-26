Три страны ЕС потребовали освободить их от расходов на новый кредит Киеву
Die Welt: Венгрия, Чехия и Словакия отказались дать Киеву кредит на €45 млрд
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Венгрия, Чехия и Словакия добиваются освобождения от финансовых обязательств по новому кредиту Евросоюза для Украины. Три государства не хотят выступать гарантами очередного займа Киеву, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на Politico.
В 2027 году Украине планируется предоставить дополнительные 70 миллиардов евро. Из этой суммы до 45 миллиардов должны обеспечить европейские страны, а оставшиеся 25 миллиардов предполагается привлечь от других партнёров, включая Канаду и Японию.
Будапешт, Прага и Братислава рассчитывают получить те же условия, которых добились при согласовании предыдущего кредита на 90 миллиардов евро. Тогда три страны освободили от участия в его финансовом обеспечении. Теперь они требуют аналогичного исключения для нового займа.
К числу государств, не желающих брать на себя дополнительные расходы, присоединилась и Болгария. Её власти ранее объявили, что не намерены участвовать в очередной программе финансовой поддержки Украины.
Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия намерена найти дополнительные 70 миллиардов евро для Украины до конца года. По данным Politico, около 40 миллиардов евро из этой суммы необходимы Киеву на военные расходы, ещё 30 миллиардов — для покрытия бюджетного дефицита. При этом источники финансирования пока окончательно не определены.