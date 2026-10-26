Три страны ЕС потребовали освободить их от расходов на новый кредит Киеву

Венгрия, Чехия и Словакия добиваются освобождения от финансовых обязательств по новому кредиту Евросоюза для Украины. Три государства не хотят выступать гарантами очередного займа Киеву, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на Politico.

В 2027 году Украине планируется предоставить дополнительные 70 миллиардов евро. Из этой суммы до 45 миллиардов должны обеспечить европейские страны, а оставшиеся 25 миллиардов предполагается привлечь от других партнёров, включая Канаду и Японию.

Будапешт, Прага и Братислава рассчитывают получить те же условия, которых добились при согласовании предыдущего кредита на 90 миллиардов евро. Тогда три страны освободили от участия в его финансовом обеспечении. Теперь они требуют аналогичного исключения для нового займа.

К числу государств, не желающих брать на себя дополнительные расходы, присоединилась и Болгария. Её власти ранее объявили, что не намерены участвовать в очередной программе финансовой поддержки Украины.