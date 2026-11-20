Евросоюз потратил на российские энергоресурсы почти столько же, сколько выделил Украине. На это указал депутат Европарламента Мориц Кернер, раскритиковав политику Брюсселя.

Поводом для заявления стали данные Еврокомиссии, предоставленные в ответ на запрос немецкого политика. Согласно документу, с 2022 года до середины октября 2026-го страны ЕС направили на закупку российских энергоносителей 232,05 миллиарда евро. За тот же период Евросоюз и его государства мобилизовали 231,5 миллиарда евро для поддержки Киева.

«Мы потратили 232 миллиарда евро на российскую энергетику. Мы отдали 231,5 миллиарда евро Украине. Европа платит за энергоресурсы Владимира Путина столько же, сколько за сопротивление ему», — написал Кернер в соцсети X.

Парламентарий назвал такое соотношение расходов доказательством непоследовательности европейской политики в отношении Москвы. По его мнению, Брюссель продолжает финансировать российскую энергетику, одновременно направляя сопоставимые средства на помощь Украине.

Как отмечает Bild, у отдельных европейских государств разница между двумя статьями расходов оказалась ещё заметнее. Так, Франция приобрела российского газа примерно на 40 миллиардов евро, тогда как объём её помощи Украине составил около 16 миллиардов. Похожая ситуация наблюдается в Италии.

При этом поставки российского топлива в Европу продолжаются. По данным Евростата, за январь — сентябрь 2026 года Россия заняла второе место среди поставщиков сжиженного природного газа в ЕС после США. Её доля составила 17,3%, а стоимость поставок достигла 6,7 миллиарда евро.

С учётом трубопроводного газа Россия оказалась на третьем месте с долей 15,2%. Общая стоимость поставленного топлива составила 11,6 миллиарда евро — на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обращал внимание на то, что Европа продолжает закупать российский газ, несмотря на подорожание энергоносителей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял о готовности Москвы обсуждать поставки при наличии заинтересованных покупателей и свободных объёмов.