Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали расширение санкционных списков на 145 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Среди тех, кого затронут ограничения, оказались основательница Wildberries и глава объединённой компании RWB Татьяна Ким, а также Петербургский нефтяной терминал. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам французского министра, решение принято на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе. Новые меры затрагивают представителей бизнеса, финансовые организации, энергетические компании и структуры, которые европейские власти связывают с перевозками российской нефти.

Согласно ранее согласованному проекту, основная часть ограничений распространяется на 113 физических и юридических лиц, включая около 50 российских банков. Отдельные списки касаются лиц и организаций, которых Брюссель обвиняет в информационном вмешательстве и кибератаках.

Одной из наиболее заметных фигур в обновлённом перечне стала Татьяна Ким. Барро назвал её руководителем крупнейшей российской площадки онлайн-торговли. В пресс-службе RWB заявили, что санкции не отразятся на деятельности компании.

«Европейские санкции в отношении Татьяны Ким не окажут влияния на работу RWB и компаний, входящих в ее экосистему, так как компания не имеет активов в Европейском союзе и не осуществляет свою деятельность в странах ЕС. Наши клиенты и партнеры не заметят никаких изменений», — сообщили представители компании.

Ограничения также затронули Петербургский нефтяной терминал. Для физических лиц включение в санкционные списки ЕС обычно предусматривает замораживание активов на территории объединения и запрет на въезд. Европейским компаниям и гражданам также запрещается предоставлять средства лицам и организациям, находящимся под соответствующими ограничениями. Для вступления новых мер в силу требуется публикация правовых актов в официальном журнале ЕС.

Ранее Life.ru сообщал о предварительном согласовании Евросоюзом новых антироссийских санкций. 11 ноября агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило о подготовке ограничений против 145 физических и юридических лиц. Тогда предполагалось, что окончательное решение будет принято министрами иностранных дел стран ЕС 16 ноября.