Европейские страны на фоне наступающих холодов увеличили темпы расходования газа из подземных хранилищ почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. При этом отопительный сезон Евросоюз встретил с исторически низкими запасами топлива. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

К 22 ноября европейские резервуары были заполнены примерно на 69%, тогда как годом ранее показатель достигал 79,1%. Таким образом, разница составила более десяти процентных пунктов.

За последние 30 дней страны объединения извлекли из хранилищ на 64 тераватт-часа газа больше, чем закачали. За аналогичный период 2025 года чистый отбор составлял 43 тераватт-часа. Следовательно, интенсивность использования резервов выросла примерно на 49%.

Нынешняя ситуация осложняется неудачной подготовкой к зиме. В конце октября заполненность европейских газохранилищ достигла лишь 75% — минимального максимального уровня с начала общеевропейских наблюдений в 2011 году. После этого накопленные объёмы стали постепенно сокращаться.

Особенно заметное истощение запасов наблюдается в Германии, где хранилища заполнены только на 56,5%. В Нидерландах осталось около 59%, во Франции — 73%, в Бельгии — 71%, а в Словакии показатель не достигает даже 48%.

Дополнительную нагрузку на энергосистему создаёт похолодание. В Германии, Бельгии и Нидерландах уже фиксируются ночные заморозки, а метеорологи ожидают сохранения низких температур на северо-западе Европы.

Обстановка осложняется отказом ЕС от российских энергоносителей и перебоями с поставками сжиженного природного газа на фоне событий на Ближнем Востоке. Чем быстрее сокращаются резервы, тем сильнее европейский рынок зависит от бесперебойного импорта топлива.

Ранее Life.ru сообщал об историческом минимуме запасов газа в Германии и Нидерландах. К середине ноября немецкие хранилища были заполнены на 57,1%, а нидерландские — на 60,7%. В «Газпроме» предупреждали, что ускоренное расходование резервов повышает риски для стабильного энергоснабжения зимой.