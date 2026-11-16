ЕС ввёл санкции против блогера Юрия Подоляки и ведущего Даниила Безсонова
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Евросоюз расширил антироссийские санкционные списки. Согласно поступившей информации, новые ограничения затронули блогера Юрия Подоляку и телеведущего Даниила Безсонова.
Новые ограничения обсуждались в Брюсселе в рамках расширения санкций против России. Ранее европейские дипломаты согласовали включение в перечни 145 физических и юридических лиц.
Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз планировал утвердить очередное расширение санкций против России 16 ноября. Министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад анонсировал ограничения примерно против 150 физических и юридических лиц, включая 50 российских банков. По предварительным данным, меры также должны были затронуть энергетические предприятия, представителей бизнеса и участников морских перевозок.